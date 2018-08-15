Ankara esnafı devletinin yanında

Ankara
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'ne (ANKESOB) bağlı esnaflar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın "Döviz
lerinizi bozdurun" çağrısı üzerine döviz bürosuna giderek dolar bozdurdu. ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar'ın da aralarında bulunduğu grup ellerindeki dolarları TL'ye çevirerek ABD'ye tepki gösterdi. Başkan Ar, başkentli esnaflar olarak devletin yanında olduklarını belirtti. Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkan Vekili Hasan Hüseyin Sertkaya ise, "Elimizdeki dövizleri Türk parasına çeviriyoruz. Reis-i cumhurumuzun peşindeyiz. Türk vatandaşıyız. Türk bayrağımızın altında birlik ve beraberlik içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.
Ankara
Esnaf ve Sanatkârlar Odası
Başkanı Şükrü Orhan: Daima Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında ve arkasındayız. Dolar 50 TL olsa ne olur 100 TL olsa ne olur. Bizler tamamen vatan ve millet aşkıyla yanan yurttaşlarız. Bu millet, bu vatan sahipsiz değildir. Sahipsiz kalmayacak.
Ankara
Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Halil İbrahim Seyfi: Ankara servisçileri olarak devletimizin yanındayız. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Varımızda yoğumuzda feda olsun. Reisimizin her zaman emrindeyiz.
Ankara
Umum Ayakkabıcılar ve Çantacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Durak Uygun: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı kararların Ankaralı esnaf olarak yanındayız.
Türkiye
Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Genel Başkan Yardımcısı ve Kıbrıs Gazisi Mehmet Erdoğmuş: Amerika'nın yapmış olduğu bu haksızlığa karşı tepkimizi göstermek için buradayız. Bizler bu vatan için kanımızı, canımızı verdik. Bugün de dövizimizi ve altınlarımızı bozdurmak için buradayız. 15 Temmuz
Platformu Üyeleri: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine bugün burada sivil toplum kuruluşları olarak tüm döviz ve altınlarımızı bozdurup Türk Lirası'na çeviriyoruz. Yaşanan sıkıntıların geçici olduğuna inanıyor, yapılan bu haksız ekonomik çete saldırılarının karşısında Ankara 15 Temmuz Platformu olarak dimdik duruyoruz.