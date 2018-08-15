Bayramda Amasra’ya

Cenevizliler
döneminde yapılan kalesi ile el değmemiş koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turist
lerin ilgisini çeken Amasra'da, bayram için otel ve pansiyonlardaki odaların doluluk yüzde 100'e ulaştı. Merkez nüfusu 6 bin civarında olan ilçeye bayram tatili süresince günübirlikçiler ve konaklayanlarla yaklaşık 400-500 bin turistin gelmesi bekleniyor. Amasra Belediye Başkanı Emin Timur
, "Karadeniz
'in Antalya
sı" olarak anılan ilçenin bayram tatillerinde özellikle Ankara
ve çevre illerden çok sayıda ziyaretçi ağırladığını söyledi. 3 BİN YATAK KAPASİTELİ
Ankara ve İstanbul
'a yakınlığı ile büyükşehirlerdeki insanların tercihi olan Amasra'nın 9 günlük Kurban Bayramı
tatili öncesinde 3 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların tamamının rezervasyonunun dolduğunu belirten Başkan Emin Timur, "Kurban Bayramı için 3 bin yatak kapasiteli Amasra'da otel, motel ve tüm konaklama yerleri, bir hafta önceden rezervasyonlarla doldu. Bayram süresince yer bulmak neredeyse imkansız. İlçemiz çok yoğun bir misafir akınına uğruyor. Özellikle rezervasyon yaptırmadan gelecek misafirlerin bu doluluk oranını göz önünde bulundurmalarını ve tedbirli olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.