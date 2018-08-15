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Çocuk Müzesi Bilim Müzesi’nde

Giriş Tarihi: 15.8.2018
Çocuk Müzesi Bilim Müzesi’nde
Yenimahalle Belediyesi Evrensel Değerler Müzesi personeli hizmet içi eğitim için Konya 'ne gitti. Bilim Merkezi'nde inceleme yapan müze personeli yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alıp fikir alışverişinde bulundu. Yapılan çalışmalarla çocukların hayatlarına dokunmayı amaçlayan müze personeli hizmet için eğitimlerle kendini geliştiriyor. Yaz dönemi boyunca hem çocukları ağırlayan hem de yeni programlar hazırlayan müze personeli bu kapsamda çeşitli iş gezileri düzenleyerek başka müze ve bilim merkezlerinde yapılan çalışmaları yerinde inceliyor.
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Çocuk Müzesi Bilim Müzesi’nde
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