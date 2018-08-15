Pompalı dehşet

Olay, akşam saatlerinde Altındağ ilçesindeki Anafartalar Mahallesi'nde meydana geldi. Elindeki pompalı tüfekle Şehit Teğmen Kalmaz Posta Caddesi'ne gelen 17 yaşındaki C.B., henüz belirlenemeyen bir nedenle vatandaşların kalabalık olduğu kuyumcu dükkanlarına ve döviz
bürolarına ateş açtı. Silahlı saldırı nedeniyle çevredekiler panik ve korku içinde kaçışırken, saçmaların isabet ettiği 1'i çocuk 20 kişi yaralandı. Kaostan yararlanan saldırgan elindeki tüfekle olay yerinden kaçtı. 'POMPALI İLE 3 EL ATEŞ ETTİ'
Yaralılar olay yerine sevk edilen
ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, madde bağımlısı olduğu öne sürülen C.B. kısa bir sürü sonra yakalanda. İfadesi alınan B., adliyeye sevk edildi. Olay sırasında caddeden geçen ve sol elinden hafif şekilde yaralanan Harun Yiğit, "Pompalı ile 3 el ateş etti. Benimde elime saçma değdi. Bir iki tane yanımdan bir şey geçti ama hemen yere eğildim. Bizimki çok önemli değil ama ağır yaralılar vardı" dedi.