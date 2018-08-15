Lokman Hekim Akay Hastanesi
bünyesinde açılan tam kapsamlı sağlıklı yaşam tamamlayıcı tıp ve estetik cerrahi ünitesi bir arada. 'Sağlıklı güzelleşin' diyen hekimler dermokozmotoloji ve sağlıklı yaşam merkezinde hastalara; sağlıklı ve kontrollü zayıflama, doğal botoks, saç ekimi, obezite ile mücadele, ameliyatsız yüz gençleştirme gibi sık başvurulan yöntemleri sunuyorlar. Piyasada bu işi yapan çok sayıda butik merkezler olmasına rağmen bir üniversite hastanesinde bu işi severek yapan Dr. Vildan Temel
estetik hakkında bilinmesi gerekenleri SABAH Ankara
'ya anlattı. BİR İLKİ BAŞARDIK
Üniversite hastanesi bünyesinde tamamlayıcı tıp ve estetik alanında çalışmalar yapmayı sevdiğini belirten Dr. Temel, "Güzellik merkezi adı altında estetik yapan merdiven altı mekânlar var. Bu iş suiistimale açık bir mecra. İşin ehli olmayan kişiler klinik işletiyor ve hastaya yanlış uygulamalar yapıp kişide ruhsal ve fiziksel hasar bırakıyorlar. Vatandaşı maddi manevi anlamda istismar ediyorlar. Estetik işlemleri de tıbbi bir işlemdir. Bu yüzden bu işlemi liyakat sahibi işin ehli kişi yapmalıdır. Biz buradan yola çıkarak dermokozmotoloji ve sağlıklı yaşam merkezini bir araya getirerek Türkiye
'de bir ilki başardık. Sağlıklı yaşam için Ankaralıları merkezimizde ağırlamak isteriz" diye konuştu. BÜTÜNCÜL ELE ALIRIZ
Her estetik operasyonunu isteyen hastaya uygulamadıklarını ve yanlış operasyondan kaçınmak için hastayı bütüncül olarak ele aldıklarını ifade eden Dr. Vildan Temel, "İnsanların isteklerini çok iyi dinlemek lazım. Hastanın kendisini çok iyi tanıması lazım. Bizim de hastanın vücudunu tanımamız lazım. Hastanın her istediğine evet dememeniz lazım. Bir hekim olarak hastayla birlikte karar vermeniz gerekir. Sorunun kaynağına inip kişiye bütüncül bakılmalıyız" ifadelerini kullandı. TÜRK MUTFAĞINA YÖNELMELİYİZ
Git
gide yaygınlaşan obezite ve sigara ile mücadele ettiğini söyleyen Dr. Vildan Temel muayeneye gelen hastalara sigarayı bıraktırmayı hedeflediğini belirtti. Beslenme alışkanlıklarından ve yaşanan değişimlerden obezitenin arttığını ifade eden Dr. Temel, "Batı kültürüyle beslenirsek obezite artar. Sağlıklı beslenmek için yemek yemeğe zaman ayırmamız lazım. Ayaküstü atıştırmalıklar bize kilo yapar ve dengeli beslenemeyiz. Hazır gıdalar tüketmemeliyiz, ambalajlı ürünlerden uzak durmalı Türk mutfağına yönelmeliyiz" dedi. Kendisine başvuran hastaların en çok gençleşmek için işlemler yaptırdığını da belirten Dr. Temel, "Ameliyatsız estetik uygulamalarını sıklıkla yapıyoruz. Leke ve sivilce tedavisi, botoks, dolgu, cilt bakımı, burun- göğüs estetiği, saç ekimi ve akupunktur sık yaptığımız işlemler" diye konuştu. ?EPİLASYON ÇOK CİDDİ BİR İŞLEMDİR
Temel
ayrıca, "Tüylerinizin yok edilmesi için yapılan lazer epilasyon
, çok ciddi tıbbi bir işlemdir. Mutlaka
doktor kontrolünde ve steril ortamlarda yapılması gerekir. Ama gelin görün ki bugün kuaförlerde bile lazer epilasyon yapılıyor. İnsanların derilerinde ciddi yanıklar oluşuyor ve bunlar yanık tedavisi için plastik cerrahımıza geliyor. Maddi kazançlar için yine olan insanımıza oluyor" şeklinde konuştu.