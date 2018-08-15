Şehitlik Camii ibadete açıldı

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Pursaklarmezarlığı yanındaki 425 metrekare alan üzerine Selçuklu - Türk mimari tasarım unsurları ile inşa edilen Şehitlik Camii ve Dini Tesis ibadete açıldı. İki ayrı bloktan oluşan dini tesis projesi tek minareli ve 3 katlı olarak tasarlandı. Bölgeye farklı bir siluet kazandıran Şehitlik Camii içerisinde asansör, bay-bayan namazgah, mahfil katı, bay-bayan (ayrı ayrı olmak üzere) yemekhane, şadırvan, bay-bayan WC-lavabo ile abdesthaneler, taziye odası, 1 adet gasilhane, 1 adet morg yer alıyor. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin "Çok güzel bir camii oldu. Bütün hemşerilerimizin bu camimizi de görmesini istiyoruz" diye konuştu.