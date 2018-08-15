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Vakit vatana sahip çıkma vakti

FATMA GÖKSU Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018
Vakit vatana sahip çıkma vakti
"Ülkemiz üzerindeki emellerinden vazgeçmeyen , ülkemiz üzerinde oynadıkları oyunlara devam ediyor. Bu oyunlara karşı birlik içinde hareket etmeliyiz" diyen Bayrağını Sevenler Platformu Başkanı Önder Gökçekaya ve platform üyeleri ABD Büyükelçiliği önünde eylem yaptı. Ellerinde Türk bayrağı ve Başkan 'ın posteriyle büyükelçiliğe yürüyen grup, 'ABD bizi yıldıramaz' şeklinde sloganlar attı. "15 Temmuz'da vatan uğruna canını seve seve tankın önüne seren halk bu ekonomik savaşa da kayıtsız kalmayacaktır" diyen Bayrağını Sevenler Platformu Başkan Yardımcı Serdar Gümüşçivi, "Elinde avucundaki yatırımı bozdurup milletin hizmetine sunacaktır. Vakit vatana sahip çıkma vakti, vakit liderimiz Başkan Erdoğan'a sahip çıkma vakti" dedi.
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