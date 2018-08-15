Yanlış tedaviye 23 yıllık mücadele

Bala'nın
Aydoğan Mahallesi'nde yaşayan Hasan- Leyla Taşatan çiftinin hayatı 23 yıl önce alt üst oldu. Ankara
'da 8 Şubat 1995'te bir hastanede yağ bezesi aldırma operasyonu geçiren 55 yaşındaki Hasan Taşatan
ameliyat sonrası hayatının şokunu yaşadı. Kullanabildiği sol eli ameliyat sonrası iflas etti. Ameliyat sonrası sinirlerinin zarar gördüğünü iddia eden Taşatan, "Tek elle cebimde 5 kuruş para olmadan yılladır adalet arıyorum. Elimi kaybettim... Evime düzenli ekmek götüremiyorum. Ailecek perişan haledeyiz... Maddi ve manevi anlamda çöktüm. Reisim sesimizi duysun. Yeni yılda yeni yasa çıkacakmış ve davalara süre konulacakmış. Buna çok sevindim. Ben mağdur oldum başkaları olmasın. Davam da en kısa zamanda sonuçlansın, mahkeme en son hastanenin kusurlu olduğu kararını verdi. Ben de maddi manevi tazminatımı istiyorum" diye konuştu. "Hayatım alt üst oldu sadakalarla geçinir hale geldik" diyen mağdur adam yardım bekliyor. 28 Temmuz'da SABAH Ankara'nın gündeme getirdiği 'Tonlarca mahsulle ortadan kayboldu' haberinde yer alan dolandırıcı tarafından ellerindeki 3 ton arpayı kaptıran Taşatan ailesi perişan olduklarını söyledi. Bala'da yüzlerce çiftçiyi dolandıran Ayhan Ç.'nin kendilerini de dolandırdığını belirten Hasan Taşatan, "Elim sağlam olmadığı için tarlada çalışamadım. Eşimin bin bir zahmetle ekip biçtiği 3 tonluk arpayı da dolandırıcıya kaptırdık. Tüm köy gibi biz de aldandık ve ortada kaldık. Bir yandan elim tutmuyor diğer yandan maddi imkânsızlıklar beni zorluyor. Yetkililer sesime kulak versin" diye konuştu.