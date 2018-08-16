17. yıla bisikletli kutlama

BUGÜN NELER OLDU

Bisikletlikutlamaya katılanlardan, "Bugün, partimizin kuruluş yıldönümü. 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyen,, liderimizbir siyasi parti organizasyonu haline getirdiği gün. Bugün biz,olarak, bisikletle, pedal çevirerek ilk meclisten genel merkezimize doğru yol aldık" dedi., "Bizolarak, partimizin kuruluş yıldönümünü 'genç işi' bir etkinlikle kutlamak istedik. "Gelenekten geleceğe, ilk günkü aşkla" temalı bu etkinliğimizde amacımız, arkadaşlarımızla birlikte eğlenceli vakit geçirip bisiklet sürüp aynı zamanda da partimizin kuruluş yıldönümü kutlamak" dedi. "Bugünyıllık tarihinde yargı, askeri darbe girişimi ve bugün, ekonomik bir savaşla karşı karşıya kalan partimizin her daim arkasında milletimiz var olmuştur" diyen, "Tıpkı,yıllarındatemsilcileri nasıl milletten seçildiyse ve milli ise bugün, milletin bağrından çıkan partimiz,de o derece millidir ve bu hareketin milletimizden aldığı destek de hareket de devam edecek. İnşallah, partimizin nice yıllarında birlikte, yine hep bir arada kutlayacağız" ifadesini kullandı. Partililer, bisikletlegeldikten sonra, bina önündebayrağı açtı.