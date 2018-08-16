17. yıla bisikletli kutlama

Bisikletli
kutlamaya katılanlardan AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir
, "Bugün 14 Ağustos
, partimizin kuruluş yıldönümü. 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyen, Cumhurbaşkanımız
, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'yi
, Erdemliler Hareketini
bir siyasi parti organizasyonu haline getirdiği gün. Bugün biz, Ankara Gençlik Kolları
olarak, bisikletle, pedal çevirerek ilk meclisten genel merkezimize doğru yol aldık" dedi. TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR Özdemir
, "Biz Gençlik Kolları
olarak, partimizin kuruluş yıldönümünü 'genç işi' bir etkinlikle kutlamak istedik. "Gelenekten geleceğe, ilk günkü aşkla" temalı bu etkinliğimizde amacımız, arkadaşlarımızla birlikte eğlenceli vakit geçirip bisiklet sürüp aynı zamanda da partimizin kuruluş yıldönümü kutlamak" dedi. "Bugün 17
yıllık tarihinde yargı, askeri darbe girişimi ve bugün, ekonomik bir savaşla karşı karşıya kalan partimizin her daim arkasında milletimiz var olmuştur" diyen Ali Osman Özdemir
, "Tıpkı, Kurtuluş Savaşı
yıllarında Birinci Meclis'in
temsilcileri nasıl milletten seçildiyse ve milli ise bugün, milletin bağrından çıkan partimiz, AK Parti
de o derece millidir ve bu hareketin milletimizden aldığı destek de hareket de devam edecek. İnşallah, partimizin nice yıllarında birlikte, yine hep bir arada kutlayacağız" ifadesini kullandı. Partililer, bisikletle AK Parti Genel Merkezi'ne
geldikten sonra, bina önünde Türk
bayrağı açtı.