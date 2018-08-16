Ankara büyük kongreye hazır

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Ağustos'ta Ankara
Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 6. Büyük Kongresi için bütün hazırlıklar tamam. Kongre öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan AK Parti
İl Başkanı Hakan Han Özcan demokrasi şöleni içinde kongre yapılacağını belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte Türkiye
'de yeni bir dönem başlamıştır. Liderimiz, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan
kurucusu olduğu, 'yuvam, sevdam, aşkım' dediği partisine geri dönmüştür. 6. Büyük Kongre ile partimiz içinde bulunduğumuz bu yeni sürece uyum aşamasını sağlayacaktır. AK Parti, Türkiye'ye hizmet etmeye ahdetmiş bir parti olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle bir demokrasi şöleni içinde kongresini yapacaktır" ifadelerini kullandı. OYUNLARI BERTARAF ETTİ
Ekonomi üzerinden oynanan oyunlara da değinen Özcan kendilerine gelen vatandaşları Ulus'taki kuyumculara ve bankalarla yönlendirdiklerini söyledi. Milletin dik duruşu ile oyunların bozulacağını ifade eden Özcan, "Aziz milletimizin kutlu yürüyüşünü engellemek için yapılan tüm girişimler adı her ne olursa olsun, hangi mecrada yapılırsa yapılsın milletimizin kararlı ve dik duruşu, AK Parti kadrolarının azmi ve gayreti ile boşa çıkacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye çocuklarımıza borcumuzdur" şeklinde açıklamalarda bulundu. Toplantıda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak
, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve Ankara'daki ilçe teşkilat başkanları yer aldı.