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’ya güreş lisesi

Giriş Tarihi: 16.8.2018
Ankara’ya güreş lisesi
Federasyondan yapılan açıklamada, altyapı çalışmalarına büyük önem veren Türkiye Güreş Federasyonunun yeni güreş liselerinin açılması için yoğun çaba sarfettiği bildirildi. Açıklamada, İstanbul, Ankara, Muğla ve Ordu'da imam hatip güreş liselerinin yakın zamanda hizmete sunulacağı belirtildi. Güreş liseleri konusunda çok ciddi çalışmalar yaptıklarını belirten TGF Başkanı Musa Aydın, "Bu proje Türk güreşinin altyapısı adına devrim niteliğinde. Amacımız güreş liselerinin sayısını artırmak" dedi.

KIZILCAHAMAM'A AÇILACAK
Aydın, federasyonu olarak YİBO (Yatılı İlköğretim Bölge Okulları) projesiyle altyapı konusunda önemli adımlar attıklarını aktararak, "Sivas'ta ilk güreş lisesini daha önce açmıştık. Bu yıl da İstanbul/Kocayusuf, Ankara/Kızılcahamam, Muğla ve Ordu/Ulubey'de imam hatip güreş liseleri açılıyor" diye konuştu.
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Ankara’ya güreş lisesi
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