Ankara’ya güreş lisesi

Federasyondan
yapılan açıklamada, altyapı çalışmalarına büyük önem veren Türkiye Güreş Federasyonunun
yeni güreş liselerinin açılması için yoğun çaba sarfettiği bildirildi. Açıklamada, İstanbul
, Ankara
, Muğla
ve Ordu'da
imam hatip güreş liselerinin yakın zamanda hizmete sunulacağı belirtildi. Güreş liseleri konusunda çok ciddi çalışmalar yaptıklarını belirten TGF Başkanı Musa Aydın
, "Bu proje Türk
güreşinin altyapısı adına devrim niteliğinde. Amacımız güreş liselerinin sayısını artırmak" dedi. KIZILCAHAMAM'A AÇILACAK Aydın
, federasyonu olarak YİBO
(Yatılı İlköğretim Bölge Okulları) projesiyle altyapı konusunda önemli adımlar attıklarını aktararak, "Sivas'ta
ilk güreş lisesini daha önce açmıştık. Bu yıl da İstanbul/Kocayusuf
, Ankara/Kızılcahamam
, Muğla
ve Ordu/Ulubey'de
imam hatip güreş liseleri açılıyor" diye konuştu.