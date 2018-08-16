Ankara’ya güreş lisesi

BUGÜN NELER OLDU

Federasyondanyapılan açıklamada, altyapı çalışmalarına büyük önem verenyeni güreş liselerinin açılması için yoğun çaba sarfettiği bildirildi. Açıklamada,veimam hatip güreş liselerinin yakın zamanda hizmete sunulacağı belirtildi. Güreş liseleri konusunda çok ciddi çalışmalar yaptıklarını belirten, "Bu projegüreşinin altyapısı adına devrim niteliğinde. Amacımız güreş liselerinin sayısını artırmak" dedi., federasyonu olarak(Yatılı İlköğretim Bölge Okulları) projesiyle altyapı konusunda önemli adımlar attıklarını aktararak, "ilk güreş lisesini daha önce açmıştık. Bu yıl daveimam hatip güreş liseleri açılıyor" diye konuştu.