Geçiş noktasında dronlu önlem

Kırıkkale
'nın, ülkenin doğusu ile batısı arasında bir köprü, Ankara
bağlantılı olmak üzere Karadeniz
'e, Doğu Anadolu
'ya ve Güney Doğu Anadolu'ya giden 43 ilin birleşme noktası olduğunu ifade eden Kırıkkale İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hacı Ömer Aktürk
, "Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da yoğunluk yaşayacağız. Bayram tatili süresince günde 100 bin aracın geçeceğini tahmin etmekteyiz. Bayram tedbirlerini almak için Karayolları ile beraber yine İçişleri Bakanımızın ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün talimatlarıyla trafik akışını olumsuz etkileyebilecek kavşakları, transit geçişleri sağlayabilmek adına kapatacağız, fiziki önlemlerle kapatacağız" görüşünü dile getirdi. UYARI YAPILDI
Trafik akışını havadan da kontrol etmek için Drone kullanılacağına belirten Emniyet Müdür Yardımcısı Hacı Ömer Aktürk, "3 kilometre mesafe içerisinde kendisini kontrol edebildiğimiz özelliğe sahipler. Özellikle hatalı sollama, arıza şeridini kullanma ve ışık bulanan kavşaklarda ışık ihlallerini tespiti konularında drondan da faydalanacağız" diye konuştu. Aktürk bayram tatilinde trafiğe çıkacak olan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda da uyardı.