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Geçiş noktasında dronlu önlem

43 ilin geçiş noktasında yer alan ’de emniyet birimleri Kurban Bayramı boyunca dronla trafik denetimi yapacak

Giriş Tarihi: 16.8.2018
Geçiş noktasında dronlu önlem
'nın, ülkenin doğusu ile batısı arasında bir köprü, bağlantılı olmak üzere 'e, 'ya ve Güney Doğu Anadolu'ya giden 43 ilin birleşme noktası olduğunu ifade eden Kırıkkale İl Emniyet Müdür Yardımcısı , "Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da yoğunluk yaşayacağız. Bayram tatili süresince günde 100 bin aracın geçeceğini tahmin etmekteyiz. Bayram tedbirlerini almak için Karayolları ile beraber yine İçişleri Bakanımızın ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün talimatlarıyla trafik akışını olumsuz etkileyebilecek kavşakları, transit geçişleri sağlayabilmek adına kapatacağız, fiziki önlemlerle kapatacağız" görüşünü dile getirdi.

UYARI YAPILDI
Trafik akışını havadan da kontrol etmek için Drone kullanılacağına belirten Emniyet Müdür Yardımcısı Hacı Ömer Aktürk, "3 kilometre mesafe içerisinde kendisini kontrol edebildiğimiz özelliğe sahipler. Özellikle hatalı sollama, arıza şeridini kullanma ve ışık bulanan kavşaklarda ışık ihlallerini tespiti konularında drondan da faydalanacağız" diye konuştu. Aktürk bayram tatilinde trafiğe çıkacak olan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda da uyardı.
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Geçiş noktasında dronlu önlem
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