Güçlü duruş

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de
iktidarı zorla değiştirmek isteyen hainlerin 15 Temmuz
gecesi darbe girişiminde bulundukları, yüce Türk
milletinin muhteşem bir direnişle bu hain darbe girişiminin gerçekleşmesine izin vermediği belirtilerek, "Hain darbe girişimi ve alçakça kalkışmayla başarıya ulaşamayanlar Türkiye'ye
ekonomik saldırı başlatmışlardır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
, 'Ekonomik tetikçilere vereceğimiz en güzel cevap, işimize dört elle sarılmak olacaktır. Daha çok üreteceğiz, daha çok ihraç edeceğiz, daha çok istihdam oluşturacağız' diyerek milli bir refleks göstermiştir" ifadelerine yer verildi. "MİLLİ REFLEKS" Ankara
gücü'nden yapılan açıklamada ayrıca,
"MKE Ankaragücü Spor Kulübü
olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın
gösterdiği 'Milli Refleksi'
destekliyor, kulüp olarak
üretimden yana sportif
çalışmaları hızlandırıp,
altyapısı ve yetiştireceğimiz
yerli futbolcularla
milli ekonomiye katkı sağlayacak
bir yapıya kavuşmayı
hedefliyoruz. Bunun
sağlanabilmesi için yabancı
futbolcu sayısına kısıtlama
getirilmesini diliyoruz.
Yabancı futbolcu
almak için milyonlarca
döviz ve paramız dışarıya
gidiyor. Oysaki yabancı
oyuncu sayısına kısıtlama
getirilse, enerjimizi
ve ekonomimizi altyapılarımıza
harcayabilsek, bu
uygulama hem Türk
futbolunun
uluslararası arenada
yükselişine, hem de
ülke ekonomisine önemli
katkılar sağlayacaktır"
denildi. Ankaragücü
, yetkililere
altyapı çağrısında
da bulunarak düşüncelerini
dile getirdi. ALTYAPI ÇAĞRISI
Gençlik
ve Spor Bakanlığı öncülüğünde tüm kulüplerin altyapı hamlesi yapmaya davet edildiği açıklamada, "MKE Ankaragücü
Spor Kulübü, kurulduğu günden bugüne her zaman övünerek belirttiğimiz gibi kuruluş felsefesine uygun hareket etmiştir ve etmeye de devam edecektir. Türk sporuna kazandırdığımız birbirinden yetenekli ve başarılı sporcuları yetiştirmek ve üretime katkı yapmak için yabancı sayısına kısıtlama getirilmesi dileğimizi yineliyoruz." görüşü belirtildi.