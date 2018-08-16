Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Huzurevinde bayram tıraşı

Huzurevinde bayram tıraşı

Giriş Tarihi: 16.8.2018
Huzurevinde bayram tıraşı
Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Gicik Huzurevi Yaşlı Bakım ve 'nde yaşayan yaşlılara öncesi bakım yaptı. Huzurevinde kalan yaşlıların saç ve sakal kesimlerini yaparak onlara büyük bir memnuniyet yaşatmaktan dolayı kendilerinin de çok mutlu olduklarını dile getiren Oda Başkanı Sezayi Kara, "Berberler Odası olarak yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde huzurevi sakinlerinin saç, sakal gibi kişisel bakım ihtiyaçlarını gidererek, Kurban Bayramı'na güzel bir şekilde hazırlanmalarını istedik. Bu vesile ile yaşlılarımızı ziyaret etme ve onlarla sohbet etme fırsatı da bulduk. Özellikle huzurevlerindeki kimsesiz yaşlı insanlarımızı devamlı hatırlamak, onlara değer vermek ve gönüllerini almak, ihtiyaçlarını gidermek bizim insanlık borcumuz diye düşünüyorum" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Huzurevinde bayram tıraşı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN