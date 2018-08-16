Huzurevinde bayram tıraşı

Ankara
Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Gicik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi
'nde yaşayan yaşlılara Kurban Bayramı
öncesi bakım yaptı. Huzurevinde kalan yaşlıların saç ve sakal kesimlerini yaparak onlara büyük bir memnuniyet yaşatmaktan dolayı kendilerinin de çok mutlu olduklarını dile getiren Oda Başkanı Sezayi Kara, "Berberler Odası olarak yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde huzurevi sakinlerinin saç, sakal gibi kişisel bakım ihtiyaçlarını gidererek, Kurban Bayramı'na güzel bir şekilde hazırlanmalarını istedik. Bu vesile ile yaşlılarımızı ziyaret etme ve onlarla sohbet etme fırsatı da bulduk. Özellikle huzurevlerindeki kimsesiz yaşlı insanlarımızı devamlı hatırlamak, onlara değer vermek ve gönüllerini almak, ihtiyaçlarını gidermek bizim insanlık borcumuz diye düşünüyorum" diye konuştu.