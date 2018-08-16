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Kur’an’ı öğrendiler Umreye gidecekler

Giriş Tarihi: 16.8.2018
Kur’an’ı öğrendiler Umreye gidecekler
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı Çocuk Kulüpleri, Gençlik Merkezleri ve Aile Yaşam Merkezlerinde 1 ay boyunca 120 gönüllü eğitimci tarafından verilen Kur'an-ı Kerim ve Osmanlıca derslerinin sonunda başarılı olan çocuklar için sertifika töreni düzenlendi. Kursu tamamlayanlar arasından kurayla belirlenen 3 çocuğun da umreye gitmeye hak kazandığı törende ilk talihli de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın yaptığı çekilişle belirlendi. Umre kazanan minikler büyük sevinç yaşadı.
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Kur’an’ı öğrendiler Umreye gidecekler
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