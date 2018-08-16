Kurbanlıkların sağlık taraması gerçekleştirildi

Altındağ
Belediyesi, Kurban Bayramı
'na sayılı günler kala, Kurban Satış Merkezi
'ndeki kurbanlıkların sağlık taramalarını sıklaştırdı. Altındağ Belediyesi
Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi
Veteriner Fakültesi işbirliğiyle Karapürçek Kurban Satış Merkezi'ndeki hayvanlar denetlendi. Veteriner hekimler, hayvanların gebe olup olmadıklarından, hastalık taşıyıp taşımadıklarına kadar her şeyi kontrol etti. ULTRASONOGRAFI CIHAZI DEVREDE
Altındağ Belediyesi, her Kurban Bayramı öncesinde yaptığı sağlık taramalarını bu yıl da gerçekleştirdi. En ufak bir detayın bile göz ardı edilmediği tesiste veterinerler, özverili bir çalışma yürüttü. Barınaklardaki hayvanlar tek tek sağlık taramasından geçti. Ultrasonografi cihazıyla kurbanlıkların gebe olup olmadıklarına bakıldı.