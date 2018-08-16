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Osmanlı’dan çift idman

Sezonun ikinci haftasında sahasında Giresunspor’la karşılaşacak olan başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla devam ettirdi

Giriş Tarihi: 16.8.2018
Osmanlı’dan çift idman
Spor Toto 1. Lig'in ikinci hafta karşılaşmasında Cumartesi günü sahasında Giresunspor'la mücadele edecek olan Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Günün ilk antrenmanına Batıkent Tesisleri'nde tecrübeli teknik adam Mustafa Reşit Akçay yönetiminde çıkan başkent ekibi, 1,5 saat çalıştı. Egzersiz lastikleriyle yapılan çalışmayla başlayan antrenmana, saha içerisindeki istasyonlarda yapılan kuvvet ağırlıklı çalışmayla devam edildi. Daha sonra dar alanda gruplar halinde pas çalışmasında bulunan oyuncular yarı sahada 3 takım halinde taktik ağırlıklı oynadıkları oyunla antrenmanı sonlandırdı.

5 İSİM KATILMADI
Başkent ekibi, günün ikinci antrenmanına ise ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla start verdi. Yarı sahada gruplar halinde kanatlardan orta ve gol organizasyonlarında bulunan mor-sarılı ekip taktiğe yönelik maçla antrenmanı tamamladı. Antrenmana tedavileri devam eden Numan Çürüksu, Engin Bekdemir, Hasan Kılıç, Sokol ve Mele katılmazken bu oyuncular takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.
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Osmanlı’dan çift idman
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