Osmanlı’dan çift idman

BUGÜN NELER OLDU

ikinci hafta karşılaşmasındagünü sahasındamücadele edecek olan, bu maçın hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Günün ilk antrenmanınatecrübeli teknik adamyönetiminde çıkan başkent ekibi,saat çalıştı. Egzersiz lastikleriyle yapılan çalışmayla başlayan antrenmana, saha içerisindeki istasyonlarda yapılan kuvvet ağırlıklı çalışmayla devam edildi. Daha sonra dar alanda gruplar halinde pas çalışmasında bulunan oyuncular yarı sahadatakım halinde taktik ağırlıklı oynadıkları oyunla antrenmanı sonlandırdı.Başkent ekibi, günün ikinci antrenmanına ise ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla start verdi. Yarı sahada gruplar halinde kanatlardan orta ve gol organizasyonlarında bulunan mor-sarılı ekip taktiğe yönelik maçla antrenmanı tamamladı. Antrenmana tedavileri devam edenvekatılmazken bu oyuncular takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.