Osmanlı’dan çift idman

Spor Toto 1. Lig'in
ikinci hafta karşılaşmasında Cumartesi
günü sahasında Giresunspor'la
mücadele edecek olan Osmanlıspor
, bu maçın hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Günün ilk antrenmanına Batıkent Tesisleri'nde
tecrübeli teknik adam Mustafa Reşit Akçay
yönetiminde çıkan başkent ekibi, 1,5
saat çalıştı. Egzersiz lastikleriyle yapılan çalışmayla başlayan antrenmana, saha içerisindeki istasyonlarda yapılan kuvvet ağırlıklı çalışmayla devam edildi. Daha sonra dar alanda gruplar halinde pas çalışmasında bulunan oyuncular yarı sahada 3
takım halinde taktik ağırlıklı oynadıkları oyunla antrenmanı sonlandırdı. 5 İSİM KATILMADI
Başkent ekibi, günün ikinci antrenmanına ise ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla start verdi. Yarı sahada gruplar halinde kanatlardan orta ve gol organizasyonlarında bulunan mor-sarılı ekip taktiğe yönelik maçla antrenmanı tamamladı. Antrenmana tedavileri devam eden Numan Çürüksu
, Engin Bekdemir
, Hasan Kılıç
, Sokol
ve Mele
katılmazken bu oyuncular takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.