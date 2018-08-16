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Pursaklar Zabıtası bayram denetiminde

Giriş Tarihi: 16.8.2018
Pursaklar Zabıtası bayram denetiminde
Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın sağlıklı ve güvenli gıda tüketebilmesi için yaklaşan Kurban Bayramı öncesi denetimlerini sıkılaştırdı. Fırıncılar Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından belirlenen fiyat ve gramajlara göre Pursaklar ilçe sınırlarında bulunan fırın ve pastane gibi çok sayıda imalathanenin denetimi yapıldı. Ekipler yaptıkları denetimlerde Odaların belirlemiş olduğu fiyat, gramaj ve hijyen kurallarını dikkate alıyor. Yapılan denetimlerinde; genel temizlik, üretim izni, ruhsat, gramaj, etiket ve personel kılık kıyafetleri ile ürünlerin son kullanım tarihlerine titizlikle ediliyor. Zabıta ekipleri ve gıda mühendislerinin yer aldığı denetim ekipleri, ambalaj içerisindeki ürünleri, tatlı imalat yerlerinin ve çalışanların hijyen kurallarına uyup uymadığını, şeker stantlarını yerinde denetliyor. Denetimler sonucu karşılaşılan olumsuzluklar için işletmecilere gerekli uyarılar yapılıyor.
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Pursaklar Zabıtası bayram denetiminde
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