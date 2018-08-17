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Akif’in mecmuası yeniden yayında

Milli Şair ’un kurucusu ve başmuharriri olduğu “Sebilürreşad Mecmuası”, 110. yıl dönümünde Başkent Ankara’daki yeni merkezinde hizmet verecek

Giriş Tarihi: 17.8.2018
Akif’in mecmuası yeniden yayında

Sebilürreşad Genel Yayın Yönetmeni ve Sebilürreşad Eğitim Kültür ve Medeniyet Derneği Genel Başkanı Fatih Bayhan, Ankara'nın Ulus semtindeki hizmet binasının açılışında, 50 yıl aradan sonra Sebilürreşad'ın yeniden yayın hayatına başlamasının içinde bulunulan atmosferle de ilgili olduğunu söyledi.

TORUNU DA AÇILIŞTA
'un torunu Selma Ersoy Argon, merkezin açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ersoy, yeni nesilleri Akif'le buluşturmanın çok önemli ve değerli bir misyon olduğunu ifade ederek, böyle bir merkezi gençlerle aktif kılmanın önemini vurguladı. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Eşref Edib Fergan'ın yazı işlerini yürüttüğü mecmua, 1908'de önce "Sırat-ı Müstakim" adıyla yayına başladı. 1912'de Sebilürreşad adını alarak Devlet-i Ali'nin son devir fikriyat hayatına damga vurdu. Milli Mücadele günlerinde 'in 'u Ankara'ya davetiyle yayın merkezini Ankara'ya taşıyan Sebilürreşad, 1925'te ara verdiği yayınına, 1948'den 1966'ya kadar devam etti. İttihad-ı İslam (Müslümanların birlik ve beraberliği) fikrinin en güçlü kalesi olan Sebilürreşad, 50 yıllık aradan sonra, 14 Ağustos 2016'da "yeniden" sloganıyla yayın
hayatına başladı. 1920'de Ulus'ta, tarihi bir mekanda yazıhanesini açarak hizmete başlayan mecmuanın Ankara Ulus'ta, Denizciler Caddesi'nde hizmete giren yeni merkezi, yayınevi merkezi olmanın yanında kültür kompleksi olarak da hizmet verecek.

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Akif’in mecmuası yeniden yayında
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