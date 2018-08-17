Büyükelçilikte milli yas günü

BANGLADEŞ'IN
Ankara Büyükelçiliği, ülkenin kurucu Cumhurbaşkanı Bangabandhu Şeyh Mucibur Rahman'ın ölümünün 43. yıl dönümünde anma etkinliği düzenledi. Büyükelçisi M. Allama Sıddıki'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, misyon temsilcileri, akademisyenler ve bazı davetliler katıldı. Bangabandhu anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan programda, kurucu liderin hayatını anlatan belgesel gösterildi. Törende konuşan Büyükelçi Sıddıki, Bangladeş
'in bağımsızlık yolunda çetin ve zorlu sınavlardan geçtiğini, ülke halkının bu uğurda büyük bedeller ödediğini söyledi.