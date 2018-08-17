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Çevre yolu’nda direk faciası

Ankara Çevre Yolu’nun Bağlıca mevkisinde elektrik direğinin devrilmesi sonucu kopan teller seyir halindeki bir yolcu otobüsünün de aralarında bulunduğu 4 araca zarar verdi

Giriş Tarihi: 17.8.2018
Çevre yolu’nda direk faciası

Çevre Yolu'nun Bağlıca mevkisinde refüjde bulunan bir elektrik direği henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Bu sırada direkten koparak yola savrulan elektrik telleri istikametine giden 'ın kullandığı 34 GY 7857 plakalı kamyon ve aynı şeritte ilerleyen Adnan Gümüşsoy yönetimindeki 06 YB 3882 plakalı TIR ile yolun karşı şeridinde seyir halindeki Hamza Karaca idaresindeki 06 KP 518 plakalı yolcu otobüsü ve Ayşe Ünlü'nün sürdüğü 34 RT 4178 plakalı otomobile çarptı. sonrası sürücü kabini ağır hasar gören kamyonun şoförü Özçoban elinden hafif yaralandı. Yolcu otobüsünün ön kısmı zarar gördü. Yakıt deposu delinen TIR'dan litrelerce mazot yola aktı. Ayrıca otomobilde de hasar meydana geldi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

" BİRDEN ÖNÜM KESİLDİ"
Hafif yaralanan kamyon sürücüsü Sezai Özçoban, 'nın Ereğli ilçesinden İstanbul'a domates taşıdığını ve seyir halindeyken refüjdeki elektrik direğinin bir anda yola düştüğünü söyledi. Direkten kopan tellerin kamyonun kabin kısmına zarar verdiğini belirten Özçoban, "Elektrik kablolarının yere düşmesiyle birden önüm kesildi. Sağlık durumumda bir sıkıntı yok. Daha sonra aracımdan çıkarak sağlık ekiplerine haber verdim. Etraftaki vatandaşlar da trafik ekiplerine haber verdi. Diğer şeritteki araçlar da hasar gördü." dedi. Bölgeye gelen elektrik idaresi ekipleri bölgedeki enerji akımını kesti. Devrilen direk ve kopan teller ise itfaiye ve polis ekiplerince yol kenarına kaldırıldı.

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Çevre yolu’nda direk faciası
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