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Hasanoğlan’da orman ı

Giriş Tarihi: 17.8.2018
Hasanoğlan’da orman yangını
ELMADAĞ ilçesi yakınlarından bulunan İdris Dağı Hasan Deresi bölgesinde bilinmeyen nedenle çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine mahalleli de destek verdi. Yaklaşık 6 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Hasanoğlan Eğitim Kültür ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Mehmet Güven: Gözümüz gibi koruduğumuz ormanlarımız maalesef bir dikkatsizlik nedeniyle kül oluyor. Hasanoğlan Mahallesi sakinleri olarak 1965 yılından beri İdris Dağı eteklerine çam fidanları dikerek orman sahası oluşturduk. Hasan Deresi bölgesinde yaklaşık 15 yaşındaki binlerce çam fidanımız çıkan yangınla telef oldu. Allah'tan Ankara Büyükşehir İtfaiyesi'nin hızla yangın bölgesine gelmesi ve başarılı çalışmaları ile yangın kontrol altına alındı.
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Hasanoğlan’da orman yangını
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