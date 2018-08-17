Hasanoğlan’da orman yangını

ELMADAĞ
ilçesi Hasanoğlan Mahallesi
yakınlarından bulunan İdris Dağı Hasan Deresi bölgesinde bilinmeyen nedenle yangın
çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden Ankara Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekiplerine mahalleli de destek verdi. Yaklaşık 6 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Hasanoğlan Eğitim Kültür ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Mehmet Güven: Gözümüz gibi koruduğumuz ormanlarımız maalesef bir dikkatsizlik nedeniyle kül oluyor. Hasanoğlan Mahallesi sakinleri olarak 1965 yılından beri İdris Dağı eteklerine çam fidanları dikerek orman sahası oluşturduk. Hasan Deresi bölgesinde yaklaşık 15 yaşındaki binlerce çam fidanımız çıkan yangınla telef oldu. Allah'tan Ankara Büyükşehir İtfaiyesi'nin hızla yangın bölgesine gelmesi ve başarılı çalışmaları ile yangın kontrol altına alındı.