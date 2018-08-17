Küçük dağcılar kanyonu aştı

Kırıkkale Mustafa Necati İlkokulu 3'ncü sınıf öğrencisi Sevim Eser, 18 kilometre uzunluğundaki Ayaş Çanıllı Kanyonu'nu keşif grubuyla birlikte 8 saatlik uzun bir yürüyüş sonrası geçti. Yağmurdede Köyü'nden başlayan bu heyecan dolu yolculuk, kanyonun bittiği nokta olan İlhan Köyü'nde noktalandı. Kale Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Metin Atun, yürüyüşle ilgili bilgi verirken, "Yürüyüş, önce İlhan Çayı'nın sol kenarından yabani erik, söğüt, yabani armut, ahlât, böğürtlen, karamık gibi doğal bitki örtülerinin de yer aldığı parkurda başladı. 3 kilometre boyunca süren bu yürüyüşte yol demir korkuluklu ve ağaçtan basamakları çürümüş eski bir köprüyle kesişti. Köprüden geçiş çok tehlikeliydi. Biz bu riski almadan suyla ilk tanışmamızı yapıp derenin içinden karşı parkura geçişi sağladık. Artık İlhan Çayı, kenardan yürümemize pek izin vermiyordu. Sık sık dere geçişlerine maruz kalıyorduk. Parkur sonlandığında tam 17 dere geçişi yapmıştık. Bu geçişler genç dağcılarımız Zübeyir Şahin (12) ve Sevim Eser'i (9) pek mutlu ederken diğer ekibi de yaz sıcağında serinletiyordu. Ayrıca parkurun bazı bölümlerinde yer alan ağaç kümeleri ekibimize doğal klima vazifesi görüyordu" dedi.

TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK

Başkan Metin Altun, pek çok ilklerin yaşandığı bu özel yürüyüşle ilgili, "Tüm öğretmen ve öğrencilere örnek olacak özveriyle Kale Dağcılık ekibiyle ilk yürüyüşünü gerçekleştiren Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi'ye teşekkürlerimi iletirim. Sadece Kırıkkale'ye değil, tüm Türkiye'ye örnek olacak başarıya imza atan, Çanıllı Kanyonu'nu baştanbaşa geçme başarısını gösteren küçük dağcımız 12 yaşındaki Zübeyir Şahin ile en büyük alkışı hak eden en küçük dağcımız 9 yaşındaki Sevim Eser'i bu örnek davranışı karşısında kutluyor ve tebrik ediyorum. Böylece bu küçük dağcılar, bu zor yürüyüşlerin de herkes tarafından yapabileceğini tüm dünyaya haykırmış oluyorlardı" diye konuştu.