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Kuyumcular taksit bekliyor

Giriş Tarihi: 17.8.2018
Kuyumcular taksit bekliyor
Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı , kuyumculuk sektöründe kredi kartı ile 4 taksite satışın kaldırılmasını değerlendirdi. Kuyumda taksitli satışın kaldırılmasının, imalatçı ve perakendecilerin işlerinin düşmesine neden olacağını savunan Çavuşculu, "Ayrıca halkımız da özel günleri için altın takılarını alamayacak ya da almakta zorlanacaklardır. Gelin, damat ve aynı zamanda aileler arasında mahcubiyet duygusu ortaya çıkacaktır. Sonuç olarak kuyumda 4 taksitin kaldırılması yerine taksit sayısının 9 ya da 12'ye çıkarılmasının yerinde olacağını düşünmekteyiz" diye konuştu.
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