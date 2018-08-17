Mamaklı çağrı Türkiye üçüncüsü

Mamak Belediyesi sporcularından 12 yaşındaki Çağrı Fidan, Bayburt
'ta düzenlenen Alt Minikler Türkiye
Şampiyonası'nda 37 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu. Toplamda 81 kulüpten, 400 sporcunun katıldığı müsabakada rakiplerine fark atan Fidan, 52 kişi arasından üçüncülük elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Başarılı boksör elde ettiği şampiyonlukla gelecek yıl düzenlenecek Üst Minikler Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek. Spora ve sporcuya destek vererek, tesis konusunda ciddi yatırımlar yaptıklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Amatör spora yatırımlar yaparak, gençlerimizin ilgi ve yeteneklerini keşfetmek birinci hedefimiz. Amacımız, ilçemizden farklı branşlarda şampiyonlar çıkarmak. Başarılı sporcumuzu kutluyorum" dedi.