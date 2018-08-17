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Sağlık çalışanı güvende olacak

FATMA GÖKSU Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018
Sağlık çalışanı güvende olacak
29 Mayıs Devlet Hastanesi ve "Sağlık çalışanları ve hasta yönünden sağlık hukukuna bütüncül yaklaşım eğitimi" projesi için destek sözleşmesi imzaladı. Bu kapsamda 'ne başvurusu yapılan " Sağlık çalışanları ve hasta yönünden sağlık hukukuna bütüncül yaklaşım eğitimi" başlıklı projesi kabul edilip, destek almaya hak kazandı. Ankara Kalkınma Ajansına sunulan " Sağlık çalışanları ve hasta yönünden sağlık hukukuna bütüncül yaklaşım eğitimi" teknik destek projesinin hayata geçirilme süreci başladı. Proje kapsamında 29 Mayıs Devlet Hastanesi hizmet sunum sürecinde kalite ile kurumsal kapasiteyi geliştirmek amacıyla ve malpraktis, hasta şikâyetlerinin azaltılması, çalışan ve hasta güvenliği memnuniyetinin artırılması, hastanenin cazibe merkezi ve marka haline getirilmesi, bütüncül ve insan odaklı sağlık hizmet sunumu sağlanması için eğitime seçilecek. Sözleşmeyi Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği Uzmanı Nedim Sözen ile Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Dilek Dülger, Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı ( TÜRAVAK) Başkanı Av. Hakimoğlu ve Başkan Yardımcısı Av. Kaya Yelek imzaladı.
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Sağlık çalışanı güvende olacak
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