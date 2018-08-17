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Trafik kurbanları

Sürücünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu takla atan otomobildeki 3 kişi öldü. Araçtakilerin başkente bayram tatiline geldiği öğrenildi

Giriş Tarihi: 17.8.2018
Trafik kurbanları
KAZA, -Çankırı Karayolu Kalecik mevkisinde meydana geldi. Kurban Bayramı tatili için Ankara'ya geldiği öğrenilen Abdullah Yağız yönetimindeki otomobil, sürücünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu takla attı. da, sürücü Abdullah Yağız (30) ile köylüsü Recep Kayılı (32) ve amcasının kızı Sibel Kayılı (17) yaşamını yitirdi, Yıldıray Kayılı (35) yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı. 3 kişinin cenazeleri, memleketleri 'un İskilip ilçesi Yukarıörenseki köyüne getirildi. Burada öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından, cenazeler köy mezarlığında toprağa verildi.
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Trafik kurbanları
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