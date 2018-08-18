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3 ‘Kente’ destek

Giriş Tarihi: 18.8.2018
3 ‘Kente’ destek
ATO Başkanı Baran, ticari ve üretimsel ilişkiler olan işletmelerin kümelenerek aynı bölgede yer almasının verimliliği artırdığını belirterek, "Çalışma programımız içerisinde katma değeri yüksek sektörlerin yanı sıra Gıda, Tekstil ve kurulmasına destek vermek de yer alıyor. Gelişigüzel belirlenmiş yerleşim yerinde tedarikçi, iş gücü ve müşteriye uzak mesafede konuşlanan işletmedense birbirine rakip de olsa aynı işi yapan firmaların bir arada olması bilgi, alışveriş ve işbirliği ağının kurulmasını ve dolayısıyla birlikten güç doğmasını sağlayacaktır" dedi
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