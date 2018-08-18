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Ekonomik savaştan galip çıkacak

Giriş Tarihi: 18.8.2018
Ekonomik savaştan Türkiye galip çıkacak
AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın, 'nin siyasi ve ekonomik yaptırımlar, dövizde spekülatif ataklar ve çeşitli komplolarla 'ye karşı başlattığı savaştan Türkiye'nin galip çıkacağını bildirdi. Barış Aydın yaptığı açıklamada, ABD'li Pastör Andew Brunson'un Türkiye'deki tutukluluğu üzerinden iki ülke ilişkilerinde yaşanan gerilimi değerlendirdi. ABD yönetiminin, Türkiye'deki faaliyetleri ve ile ilişkileri dolayısıyla yargılama sürecine tabi olan Brunson'un serbest bırakılması yönündeki baskı ve dayatmaların, Türkiye'nin hukuk sistemine ve egemenlik haklarına saygısızca müdahale niteliği taşıdığını belirten Aydın, "Brunson bahane edilerek ülkemize yönelik bir ekonomide terör estiriliyor. Yoksa 15 Temmuz'da başaramadıklarını bu bahaneyle mi gerçekleştirmek istiyorlar" dedi.
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Ekonomik savaştan Türkiye galip çıkacak
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