Ekonomik savaştan Türkiye galip çıkacak

AK
Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın, ABD
'nin siyasi ve ekonomik yaptırımlar, dövizde spekülatif ataklar ve çeşitli komplolarla Türkiye
'ye karşı başlattığı savaştan Türkiye'nin galip çıkacağını bildirdi. Barış Aydın yaptığı açıklamada, ABD'li Pastör Andew Brunson'un Türkiye'deki tutukluluğu üzerinden iki ülke ilişkilerinde yaşanan gerilimi değerlendirdi. ABD yönetiminin, Türkiye'deki faaliyetleri ve FETÖ
ile ilişkileri dolayısıyla yargılama sürecine tabi olan Brunson'un serbest bırakılması yönündeki baskı ve dayatmaların, Türkiye'nin hukuk sistemine ve egemenlik haklarına saygısızca müdahale niteliği taşıdığını belirten Aydın, "Brunson bahane edilerek ülkemize yönelik bir ekonomide terör estiriliyor. Yoksa 15 Temmuz'da başaramadıklarını bu bahaneyle mi gerçekleştirmek istiyorlar" dedi.