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Geçen yılı hatırlattı sürücüleri uyardı

Giriş Tarihi: 18.8.2018
Geçen yılı hatırlattı sürücüleri uyardı
TŞOF Başkanı geçtiğimiz 'nda 122 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini belirterek sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu ()
Başkanı Fevzi Apaydın, Kurban Bayramı'nda yola çıkacak sürücelerin trafikte daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Tüm uyarılar dikkate alınmalı, saat başı mola vererek yolculuğa devam edilmeli, gidilecek güzergahtaki kör noktalar önceden tespit edilmeli. Tabii bunlarla birlikte aşırı hızdan kaçınmalı, emniyet kemeri mutlaka takılmalı" ifadelerini kullandı.
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Geçen yılı hatırlattı sürücüleri uyardı
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