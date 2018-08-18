İpek gibi festival başladı

NALLIHAN
Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Nallıhan İpek İğne Oyaları Kültür ve Sanat Festivali başladı. İlçede hazırlıklarına aylar öncesinden başlanan festival TÜRKSOY Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Fotoğraf Sergisi, Türk Hava Kurumu Fotoğraf Sergisi ile birlikte bir çok fotoğraf sanatçısının fotoğraf sergileri, İpek İğne Oyası
yarışması, mehter gösterileri, Türk Dünyası Müzikleri Topluluğu'nun konseri, sanatçı Fatih Demirhan konseri, THK yamaç paraşütü ve balon gösterileriyle başladı. Birbirinden güzel etkinliklerle renklenecek olan festival Sercan, Merve Özbey
, Nur Yoldaş, Mustafa Kemal
Şimşek, Çiğdem Gürdal ile etkinliklerin son günü de Ömer Faruk Bostan konseri ve havai fişek gösterileriyle sona erecek.