Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > İpek gibi festival başladı

İpek gibi festival başladı

Giriş Tarihi: 18.8.2018
İpek gibi festival başladı
NALLIHAN Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Nallıhan İpek İğne Oyaları Kültür ve Sanat Festivali başladı. İlçede hazırlıklarına aylar öncesinden başlanan festival TÜRKSOY Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Fotoğraf Sergisi, Türk Hava Kurumu Fotoğraf Sergisi ile birlikte bir çok fotoğraf sanatçısının fotoğraf sergileri, yarışması, mehter gösterileri, Türk Dünyası Müzikleri Topluluğu'nun konseri, sanatçı Fatih Demirhan konseri, THK yamaç paraşütü ve balon gösterileriyle başladı. Birbirinden güzel etkinliklerle renklenecek olan festival Sercan, , Nur Yoldaş, Şimşek, Çiğdem Gürdal ile etkinliklerin son günü de Ömer Faruk Bostan konseri ve havai fişek gösterileriyle sona erecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İpek gibi festival başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN