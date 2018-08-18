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Kongre nedeniyle yollar kapanacak

Giriş Tarihi: 18.8.2018
Kongre nedeniyle yollar kapanacak
ANKARA Valiliği, bugün 'nin Kapalı Spor Salonu'nda düzenleyeceği "6. " nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara Spor Salonu'nda 'ın katılımı ile "AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi" yapılacağından, 17 Ağustos 2018 Cuma günü saat 23.00'ten kongre sona erene kadar, Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı- Baruthane Kavşağı arası), Tren Garı Kavşağı ile yan varyantları (alt geçit hariç) araç trafiğine kapatılacaktır" denildi. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almalarının faydalı olacağı vurgulandı.
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Kongre nedeniyle yollar kapanacak
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