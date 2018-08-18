Kongre nedeniyle yollar kapanacak

ANKARA
Valiliği, bugün AK Parti
'nin Ankara
Kapalı Spor Salonu'nda düzenleyeceği "6. Olağan Büyük Kongre
" nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın katılımı ile "AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi" yapılacağından, 17 Ağustos 2018 Cuma günü saat 23.00'ten kongre sona erene kadar, Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı- Baruthane Kavşağı arası), Tren Garı Kavşağı ile yan varyantları (alt geçit hariç) araç trafiğine kapatılacaktır" denildi. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almalarının faydalı olacağı vurgulandı.