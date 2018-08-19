Ankara’da kongre bereketi

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'ni başkentte yaptı. Kongre bereketi esnafa yansıdı. Batman'dan Maraş'a, İzmir'den Tekirdağ'a Türkiye'nin dört bir yanından kongreye gelen AK Partililer bayram öncesi Ankara'yı hareketlendirdi. Kongre sayesinde seyyar satıcıların ve esnafın yüzü güldü. Seçimlerde liderlerini yalnız bırakmayan AK Partili teşkilatlar kongrede de Başkan Erdoğan'ın yanında oldu. Kavurucu sıcağa rağmen saatlerce güneş altında bekleyen genç, yaşlı, kadın, erkek tüm partiler sonuna kadar davalarını savunacaklarını söyledi. Kongre alanı binlerce polis tarafından denetlenirken adeta kuş uçurtulmadı. Sabahın ilk ışıklarıyla kongrenin yapıldığı Ankara Spor Salonu'nun yolunu tutan partililerin birçoğu yoğunluktan dolayı salona giremedi. Kongre için Kahramanmaraş'tan Ankara'ya geldiklerini ifade eden İsmail Kazan, "Davamızın arkasındayız, iyi günde kötü günde liderimizin yanındayız. Seçimle, darbeyle indiremediler dolarla devirmeye çalıştılar. Türkler faiz lobilerine Osmanlı tokadını attı. Erdoğan'ı ve Türkiye'yi deviremeyecekler. Sabah 8'de geldik, içeri giremedik, aşırı yoğunluk var. Dışarıda bile izleme alanı dolu… Biz birlik olduğumuz sürece kimse bizi yıpratıp yıkamaz" dedi.

MİTİNGLER BEREKETLİ OLUR

kongre bereketli geçiyor diyen 17 yaşındaki su satıcısı Nazlı Demir, "Lise öğrencisiyim. Tatilde bu işi yapıyorum. Kongreler, kurultaylar ve mitingler bereketli oluyor. Ankara dışından gelen vatandaşlar su ve poğaça alıyor. Binlerce su satmayı hedefliyorum. Bereketli bir kongre, aşırı kalabalık… Ülkemiz liderinin yanında… Biz de işimizin başındayız" şeklinde konuştu.

GÜLE OYNAYA GELDİK

AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları üyesi Samet Taymaz ise, "Keyifli bir 12 saatlik yolculuk sonucu Ankara'ya ulaştık. Adıyamanlılar olarak kongreye güle oynaya geldik. Bu seçimde gençlerin büyük rolü vardı. 18 yaşındayım ve ilerde ben de siyaset sahnesinde olacağım. Bize bu fırsatı veren liderimizin her zaman yanındayız. Değil 12 saat, 48 saat yol çekeceğimizi de bilsek Adıyaman gençliği olarak Başkanımızı asla yalnız bırakmayız" diye konuştu.



KIZLARIYLA GÖZLEME SATTI

sabah 5'te Sincan'dan kalkıp kongre alanına 4 kızını da alıp gelen gözlemeci Hanım Ela ise, "Kongrenin çok bereketli ve bol kazançlı olacağını düşünüyoruz. 145 gözleme yaptım akşam saat 9'da başlayıp, gece 4'te bitirdim. Kızlarım da bana yardım etti. 5'te de çıkıp kongre alanına geldik. Kongre bereketi esnafa da yansıdı. Su, ayran gözleme, simit ve poğaça satıyorum. Evlatlarım da bana yardım ediyor. Allah Başkanımıza zeval vermesin… Onu başımızdan eksik etmesin. Biz kadınlar kendi ayaklarımız üzerinde rahat duruyor, iş sahibi oluyorsak Erdoğan sayesindedir. Her kadın ekmeğini kazanmalı, ülke ve ev ekonomisine katkı sağlamalı" açıklamalarında bulundu.