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Bakan Pakdemirli’den Ovacık’a ziyaret

Giriş Tarihi: 19.8.2018
Bakan Pakdemirli’den Ovacık’a ziyaret
Esnaflarla sohbet eden ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kurban satış alanına ilişkin detayları Keçiören Belediye Başkanı 'tan dinledi. 60 dönümlük arazi üzerine kurulan satış alanına 'nin her yerinden esnafın geldiğini ifade eden Başkan Ak, Kurban satış alanı içerisinde dağıtılan el broşürleri ile vatandaşların bilinçlendirildiğini kaydetti. 24 saat görev yapan, 15 güvenlik ve 19 zabıta personeli ile vatandaşların sağlıklı ve güvenli şekilde alışveriş yaptığını söyleyen Başkan Ak, "Ultrasonografi yöntemiyle dişi kurbanlıklar veteriner hekimlerce gebelik testine tabi tutuluyor. Eğer hayvan gebeyse kesim için satışına izin verilmiyor. Aynı zamanda belediyemize ait tesisler içerisindeki modern mezbahanelerde günlük 900 büyükbaş, 100 de küçükbaş olmak üzere günde bin adet kurban kesimi yapılabiliyor" dedi. Vatandaşların gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını alabileceğine vurgu yapan Başkan Ak, kesim konusunda da vatandaşların mağdur edilmeyeceğinin altını çizdi.
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Bakan Pakdemirli’den Ovacık’a ziyaret
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