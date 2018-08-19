Başkan Tuna’dan Ulus’a çıkarma

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, başkentli yüzlerce esnafa sürpriz ziyaret yaparak, bayramlarını kutladı. Şoför esnafından antikacılara, halıcılardan restoran sahiplerine, ayakkabıcılardan çantacılara kadar Ulus'ta faaliyet gösteren esnafla bayramlaşan Başkan Tuna, talep ve istekleri dinledi, çözümleri konusunda çalışacaklarını söyledi. Ulaşımdan altyapıya kadar esnaf ve vatandaşların dile getirdiği sorunlar üzerine uzun uzun sohbetler gerçekleştiren Başkan Tuna'ya, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Gökşin eşlik etti.

GEZİLMEDİK SOKAK BIRAKMADI

Ulus'u cadde cadde, sokak sokak gezerek bölge esnafıyla tek tek tokalaşan, bayramlaşan, çocuklarla fotoğraf çektiren hatta Başkent'i ziyarete gelen turistlerle de sohbet eden Başkan Tuna, gününün büyük bir bölümünü Ulus'ta geçirdi. Başkan Tuna, Nallıhan'da bu yıl 6.'sı düzenlenen "Uluslararası Nallıhan İpek İğne Oyaları Kültür ve Sanat Festivali"ne de katıldı. Festival kapsamında el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği stantları tek tek gezen Başkan Tuna, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.