Ek seferler doldu fiyatlar yükseldi

Dün başlayan 9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar AŞTİ' de kuyruklar oluşturdu. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla otobüslerde yer kalmadı. Yetkililer Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla otobüs biletlerine olan talebin arttığını ve koydukları ek seferlerde de yer kalmadığını söyledi. Bir firma çalışanı Müfit Özden, "Biletler tükendi. Ek seferlerimiz de tükendi. Bayramı takip eden hafta da tamamen dolu" dedi. Otobüs kaptanı Koray Kara ise "Doluluk oranı yüzde 100… Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı arasında çok fark var. Ramazan Bayramı'na 2 gün kala işler başlar. Kurbanda 2 dönemdir tatil süresi uzun olduğu için yerler çabuk doluyor" diye konuştu.

60 TL'DEN 100'TL'YE

Mersin'e giden Gökhan Ayhan, " Burada çalışıyorum. Mersin'de evim. 10 gün oldu bilet alalı. Kalmaz diye erkenden aldık. Fiyatlar artmış. 60 TL olan bilet 100 TL olmuş. En fazla 60 TL idi. Dönüşü daha almadık. Yer bulur muyum onu da bilmiyorum" dedi. Yasin Mahmut Karaman ise, " Aksaraylıyım. Memlekete gidiyorum. Biletimi dün aldım. Şans eseri oldu. Biri son anda vazgeçmiş gelmekten. Bana kaldı bilet. Bana geç aldın dediler ama Aksaray geçiş güzergâhı olduğu için tedirgin olmadım" ifadelerini kullandı.



UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Ünıversıte 2'nci sınıf öğrencisi Tugay İşit ise biletini erken almayıp mağdur olanlardan. İşit, "Polonya'da öğrenciyim. Konsoloslukta işim vardı. Hallettim. Geldim ve dönemiyorum. Bilet bulamıyorum. İzmir'e gideceğim. Buraları pek bilmediğim için bilet bulur muyum bulamaz mıyım hiç düşünmedim" şeklinde konuştu. Kurban Bayramı tatilinin uzamasıyla tatil yapma fırsatı bulan vatandaşlardan otobüs yolculuğunu tercih edenler, AŞTİ' deki firmaların önünde bilet kuyruğu oluşturdu.