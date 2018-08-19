Eti dinlendirip öyle pişirin

ET
ve unlu gıda tüketiminin zirve yaptığı Kurban Bayramı
'na sayılı günler kala, uzmanlardan "beslenme" uyarısı geldi. Sağlıklı yaşam uzmanı Uzm. Dr. Vildan Temel bayramı sağlıklı geçirmek için nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Temel, "Kurban Bayramı'nda tüketilen kırmızı etin miktarı ve sıklığı özellikle de yazın bu en sıcak günlerinde sağlığımızı daha fazla tehdit edebilir. Kurban Bayramı'nın, sağlık sorunlarının gölgesinde kalmaması için beslenmenin büyük önem taşıdığını söyleyen Uzman Dr.Vildan Temel "Kesilen eti buzdolabında +4 derecede, büyük parçalar halinde, bir gün beklettikten sonra tüketin" dedi.