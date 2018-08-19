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li Amari Gölbaşı’da kampta

Giriş Tarihi: 19.8.2018
Filistinli Amari Gölbaşı’da kampta
Federasyonu bünyesinde bulunan Amari Gençlik Kulübü profesyonel futbol takımı, 'nın Gölbaşı ilçesinde kampa girdi. 15-25 Ağustos 2018 tarihleri arasında Gölbaşı Belediyesi Spor Tesisleri'nde antrenman yapacak olan Amari Gençlik Kulübü ekibi, Türk takımları ile hazırlık karşılaşması yapacak. 'Filistin ve kardeş ülkedir' diyen Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, 'ın Filistin halkına çok değer verdiğini belirterek, "Kardeş olmak için aynı anne babadan doğmak gerekmiyor, biz ayrılmaz bir bütünüz. Gölbaşı olarak Filistinli kardeşlerimizi burada ağırlamaktan çok büyük gurur duyuyoruz" dedi.
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Filistinli Amari Gölbaşı’da kampta
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