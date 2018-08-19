Filistinli Amari Gölbaşı’da kampta

Filistin Futbol
Federasyonu bünyesinde bulunan Amari Gençlik Kulübü profesyonel futbol takımı, Ankara
'nın Gölbaşı ilçesinde kampa girdi. 15-25 Ağustos 2018 tarihleri arasında Gölbaşı Belediyesi Spor Tesisleri'nde antrenman yapacak olan Amari Gençlik Kulübü ekibi, Türk takımları ile hazırlık karşılaşması yapacak. 'Filistin ve Türkiye
kardeş ülkedir' diyen Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Filistin halkına çok değer verdiğini belirterek, "Kardeş olmak için aynı anne babadan doğmak gerekmiyor, biz ayrılmaz bir bütünüz. Gölbaşı olarak Filistinli kardeşlerimizi burada ağırlamaktan çok büyük gurur duyuyoruz" dedi.