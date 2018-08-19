Koltuklu eylem yaptı partiden atılıyor

CHP'DE
kurultay için imza veren birçok isimle ilgili parti yönetimi tarafından soruşturma açılırken bir soruşturma da değişim isteyen parti üyesi Abbas Canyurt
'a açıldı. CHP
Genel Merkezi önünde olağanüstü kurultay için koltuklu eylem yapan Abbas Canyurt, eylem nedeniyle kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. CHP Keçiören İlçe Teşkilatı üyesi olan Canyurt eylem sırasında, "Bu benim kendimce bir eylem şeklim. Genel merkez yöneticilerini partimle ilgili herhangi bir problem ve sıkıntım yok. Yöneticilerimle sıkıntım var. Böyle bir eylem düşündüm. Koltuk getirdim oturuyorum. Parti yönetimi, genel merkez yöneticileri, yeter artık. Ben 46 yaşına geldim. 16 yıldan beri işsizim. Özel sektörde iş buldukça çalışıyorum. Her seferinde yenilgi, her seçim gecesi ağlamak, artık yeter diyorum" ifadelerini kullanmıştı.