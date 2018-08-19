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Şehit aileleri ve gazilere bayram öncesi ziyaret

Giriş Tarihi: 19.8.2018
Şehit aileleri ve gazilere bayram öncesi ziyaret
KURBAN Bayramı'na sayılı günler kala Mamak Belediyesi ilçede bulunan tüm şehit ailelerini ve gazileri ziyaret ediyor. Terör olaylarında ve 15 Temmuz'da şehit olan polis, asker ve sivil vatandaşların ailelerin ve gazilerin tek tek kapısını çalan ekipler hazırlanan bayram paketini teslim ediyor, hal hatır sorup bayramlarını kutluyor. Çalışma kapsamında Mamak'ta 300 şehit ailesi ve gazinin ziyaret edildiğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Şehit ve gazilerimizin haklarını asla ödeyemeyiz. Devlet olarak her daim yanlarındayız. Bu vatan uğruna canlarını veren aziz şehitlerimizin değerli aileleri ve gazilerimiz bizler için en önemli emanettir. Onları her fırsatta ziyaret ediyor, yalnız bırakmıyoruz. Kapımız onlara her zaman açık olacaktır" dedi.
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Şehit aileleri ve gazilere bayram öncesi ziyaret
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