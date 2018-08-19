Yıldızlar ‘gücü’

Ankaragücü'nde Başkan Mehmet Yiğiner'in, "Kadromuza 3-4 oyuncu daha katacağız" açıklamasının ardından transferler çalışmalarına hız verildi. Başkent ekibi ilk olarak Fransız orta saha oyuncusu Thibault Moulin'in transferini duyurdu. Ankaragücü Thibault Moulin transferi ile orta sahadaki '8 numara' eksiğini de gidermiş oldu. Kariyerinin büyük bir kısmını Fransa'da geçiren Thibault Moulin son olarak Yunanistan temsilcisi Paok'ta forma giyiyordu. 28 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu kariyerinde çıktığı 247 maçta 20 gol atıp 26 da asist yaptı.

CERCİ DE TAMAM

Ankaragücü bir diğer yıldız oyuncu Alessio Cerci'yi de geçtiğimiz günlerde Ankara'ya getirmişti. İtalyan yıldızla başkent ekibi 3 yıllığına anlaştı. Hellas Verona'dan transfer edilen 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu Roma, Fiorentina, Milan ve Atletico Madrid gibi dev takımların da formasını giydi.

11. TRANSFER GERÇEKLEŞTİ

KARIYERINDE toplam 297 maça çıkan sağ kanat oyuncusu bu maçlarda 60 gol, 54 asistlik performans sergiledi. Başkent ekibi Moulin ve Cerci transferleri ile bu sezon 11'inci transferini gerçekleştirmiş oldu.