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2023 hedeflerine inancımız tam

Giriş Tarihi: 20.8.2018
2023 hedeflerine inancımız tam
ANKARA Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 6. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilen Türkiye Cumhurbaşkanı 'ı kutladı. Baran, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nde AK Parti Genel Başkanlığı seçimlerinde delegelerin tamamının oyunu alarak güven tazeleyen 'ı kutlayarak, kongrede seçilerek partide görev alan tüm kadrolara da başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terör örgütü, FETÖ yapılanması ve ekonomik darbe girişimiyle Türkiye'ye boyun eğdirmek isteyenlere karşı sergilediği dik duruşuyla mazlum milletlere örnek olduğuna dikkati çeken Baran, açıklamasında, "16 yıldır tüm engelleme çabalarına rağmen milletin desteğini alarak tek başına iktidar olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, daha önce olduğu gibi bundan sonra da milletiyle el ele ülkemizi 2023 hedeflerine taşıyacağına inancımız tam. Bugünlerde ekonomik cephede yaşanan taarruzlara rağmen önümüzdeki dönem ülkemiz için adeta atılım dönemi olacak ve bu süreçte biz de üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız" ifadelerine yer verdi.
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