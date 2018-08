+4 derecede 24 saat bekletin

Kurbanınızı hijyenik şartların sağlandığı özel alanlarda kesimi yaptırın. Veteriner kontrolünden geçmiş hayvanları tercih ederek hayvanlardan insanlara bulaşma riski olan tenya, şarbon, tüberküloz, salmonella gibi hastalıkları önleyin. Kesim sırasındaki bütün süreçlerde kişisel hijyen kurallarını ihmal etmeyin. Etleri uygun koşullarda saklayın. Etleri uygun yöntemle pişirin besin değerini öldürmeyin.

KESİMİNİN PÜF NOKTALARI

Kurban eti kesildikten sonra 24-48 saat geçmeden tüketmeyin. Kesildikten sonra ilk 24 saatte ette ölüm katılığı oluşur. Buzdolabının alt raflarında +4 derecede 24 saat bekletildikten sonra tüketildiğinde et yumuşar, daha kolay pişer, lezzeti artar ve daha iyi sindirilebilir. Kesildikten hemen sonra tüketildiğinde ölüm katılığı nedeniyle et sert ve lezzetsiz olacağı gibi hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık veya ishal gibi sindirim sorunları ortaya çıkabilir. Kırmızı et proteinden zengin bir kaynak olduğundan daha hızlı bozulma riski vardır. Bu yüzden saklama koşulları çok önemlidir. Küçük porsiyonlar halinde tek kullanımlık olacak şekilde yağlı kağıda sarılarak buzdolabında +4 derecede en fazla 3 gün, buzlukta - 4 derecede en fazla 7 gün, derin dondurucuda ise -18 derecede en fazla 3 ay saklanabilir. Çözdürülen etlerin tamamı tek seferde kullanılmalı, tekrar dondurulmamalıdır. Yanlış saklama zehirlenmelere neden olabilir.

SAĞLIKLI ET PİŞİRME YÖNTEMLERİ

Etleri yağsız tava, fırın ya da sulu pişirme teknikleri kullanarak en sağlıklı şekilde hazırlayabilirsiniz. Mangal veya ızgara yöntemi kullanılarak pişirilen etlerde, ateşle et arasındaki mesafe 10-15 cm olmalıdır. Ateşe yakın mangalda pişirilen ve yağda kızartılan etlerde etin dış yüzeyinde kararma, sertleşme ile birlikte vitamin ve mineral kaybı meydana gelir ve kanserojen bileşikler oluşur. Yüksek sıcaklıktaki ateş yüzeydeki proteinleri hızla katılaştırırarak sıcaklığın etin iç kısmına ulaşmasını ve iyi pişmesini engeller. Düşük ısıda uzun sürede pişirme en sağlıklı pişirme şeklidir.

ETE GÖREÖZEL PİŞİRMEYÖNTEMLERİ

Etler, fırınlama, ızgara, haşlama yöntemleriyle pişirilebilir. Fırınlama ve ızgara yöntemi ile bel, but, kaburga gibi etler. Sulu ortamda haşlama yöntemi ile kol, but, boyun gibi etler. Izgara veya mangal yöntemiyle; biftek bonfile, antrikot gibi kısımları pişirin. Haşlama, sebze ve kurubaklagil yemekleri; gerdan kısmı. Fırın yemekleri, kebaplar, köfte yemekleri ve haşlamalar; kol, kürek ve but kısımları. Biftek ve rosto yemekleri antrikot ve bonfile kısımları kullanılmalıdır.