Başkentte bayramda otobüsler ücretsiz

EGO otobüsleri her bayram olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da Ankaralıları ücretsiz taşıyacak. Kurban Bayramı'nın 1. gününden itibaren 4 gün boyunca başkentliler, EGO otobüsleriyle ücretsiz seyahat edebilecek. Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, başkentlilerin şehir içi ulaşımlarının yanı sıra, Karşıyaka, Ortaköy ve Sincan Mezarlıkları içinde bayram süresince ücretsiz ring seferleri de düzenleyecek. Vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla ayrıca Çimşit Mezarlığı'na Sincan Lale Meydanı'ndan, Karşıyaka Mezarlığı'na Metro Hastane durağından, Ortaköy Mezarlığı'na ise Ulus'tan ücretsiz otobüsler kaldırılacak.

EKİPLER GÖREV BAŞINDA

Vatandaşların talep, şikayet ve isteklerini iletebilmeleri için bayramda da ALO 153 Mavi Masa, 7/24 saat esasına dayalı hizmet verecek. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de kent içi ulaşım başta olmak üzere mezarlıkların bulunduğu noktalarda düzeni sağlamayı sürdürecek. Ulaşım Trafik Merkez Amirliğine bağlı nöbetçi Zabıta Trafik ekipleri, otobüs güzergahlarında denetimlerini sıklaştıracak. Kurban Bayramı'nda ayrıca Ankara İtfaiyesi ile ASKİ ekipleri, başkentliler için 7 gün 24 saat görev başında olacak. Yolcu yoğunluğun arttığı Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ), vatandaşların huzurlu ve rahat yolculuk yapabilmesi için Kurban Bayramı'nda da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılacak. Trafik ve Asayiş ekiplerinin takviye güvenlik desteği sağlayacağı AŞTİ'de 150 güvenlik personeli 3 vardiya şeklinde çalışacak. Terminalde, güvenlik görevlileri elektrikli devriye bisikletleri gün boyu mobil denetim yapacak.

KAMERA SAYISI ARTIRILDI

X-Ray cihazlardan geçiş ve üst arama noktalarının dışında AŞTİ, hareketli ve sabit kameralarla sürekli izlenecek. Toplam güvenlik kamerası sayısı ilk kez bu bayramda 190'dan 269'a yükseltilirken, kontroller daha da sıklaştırılacak. AŞTİ'de ayrıca 150 temizlik görevlisi de 3 vardiya sistemiyle 7/24 esasına dayalı çalışacak.