Gençlere güveniyorum madalya bekliyorum

GENÇ Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Metin Topaktaş, Avrupa Şampiyonası'ndaki başarılı performanslarını Dünya Şampiyonası'nda da sürdürmek istediklerini söyledi. Dünya Gençler Güreş Şampiyonası, 17-23 Eylül tarihlerinde, Slovakya'nın Trnava'da düzenlenecek. Genç Serbest Güreş Milli Takımı şampiyona için hazırlıklarını Ankara Elmadağ'da bulunan kamp ve eğitim merkezinde sürdürüyor. Teknik direktör Metin Topaktaş, genç milli takıma güvendiklerini ve bu sporcuların 15 yıl boyunca Türk güreşine hizmet edeceklerini ifade etti. Topaktaş, bu yıl Avrupa ve dünya şampiyonası için 5 adet kamp planladıklarını ve Ankara'da 4. kampı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

AVRUPA'DA 5 MADALYA

Son Avrupa Şampiyonası'nda gençlerin 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandığını hatırlatan Topaktaş, "Büyükler için bizlere umut verdiler. Bunların sevincini yaşıyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda aldığımız madalyaların devamı inşallah Dünya Şampiyonası'nda gelir." değerlendirmesini yaptı. Genç Serbest Güreş Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na, haftanın 6 günü antrenman yaparak hazırlanıyor.

'ALTIN MADALYA BEKLIYORUM'

Şampiyonada 10 sıklette mücadele edeceklerini anlatan Topaktaş, "Çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Sadece pazar günleri dinlenme veriyoruz. 10 sıkletin tamamında da madalya alabilecek kapasitede sporcularımız var. Dünya Şampiyonası'nda 1 altın madalya bekliyorum. ABD, İran ve Hindistan'dan katılacak sporcular devreye girecek. Bunların arasından şampiyon çıkacak inşallah" ifadelerini kullandı.