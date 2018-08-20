Kaçak kesime izin verilmeyecek

KURBAN bayramına sayılı günler kala kurban alımı ve kesimiyle ilgili telaş başladı. Yenimahalle sınırları içinde vatandaşların rahatlıkla kurbanlıklarını alabilecekleri satış yerleri ve kesim alanları belirlenirken, ilçede cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kurban kesimine izin verilmeyecek. Buna göre; belediyeye ait kesim alanlarında kurban kesecek vatandaşlar, Yakacık Kurban pazarının yanı sıra, Andaç pazar yeri, Batı Sitesi pazar yeri, Çamlıca Mahallesi pazar yeri, Şentepe pazar yeri, Demet pazarı, Turgut Özal pazarı, Aşağı Yahyalar pazar yeri ve Serhat pazar yerinde rahatlıkla kurbanlarını kesebilecek.

124 TL CEZA VAR

Cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kurban kesimine izin vermeyecek olan zabıta ekipleri, kurallara uymayan vatandaşlara, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41. Maddesi 3'üncü bendi uyarınca; 124 TL cezai işlem uygulayacak. Vatandaşlar kurbanla ilgili talep ve şikayetlerini 0312 315 04 58 numaralı telefonlardan zabıta müdürlüğüne yapabilecekleri gibi mahallelerindeki zabıta karakollarına da müracaat edebilecekler.