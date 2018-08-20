Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Kaçan kurbanı yakalayacaklar

kurbanı yakalayacaklar

Giriş Tarihi: 20.8.2018
Kaçan kurbanı yakalayacaklar
KAHRAMANKAZAN Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, sahiplerinin ellerinden kurbanları yakalamak için özel bir ekip oluşturdu. Kurbanları kaçan vatandaşlara yardımcı olmak için oluşturulan özel ekipte veteriner hekimler de yer alıyor. Özel ekip, bayram öncesinde yaptığı tatbikatlarla bayrama hazırlandı. Ellerindeki kement ve uyuşturucu iğne atan tüfeklerle kaçan kurbanlık hayvanları yakalayacak olan özel ekip, dört günlük bayram süresince gelen ihbarları değerlendirecek. Ekiplerin kullandığı bayıltıcı iğneler, hayvan sağlığına bir zarar vermeyerek, kaçan kurbanlıkları sadece bayıltacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaçan kurbanı yakalayacaklar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN