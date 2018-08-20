Kaçan kurbanı yakalayacaklar

KAHRAMANKAZAN
Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, sahiplerinin ellerinden kaçan
kurbanları yakalamak için özel bir ekip oluşturdu. Kurbanları kaçan vatandaşlara yardımcı olmak için oluşturulan özel ekipte veteriner hekimler de yer alıyor. Özel ekip, bayram öncesinde yaptığı tatbikatlarla bayrama hazırlandı. Ellerindeki kement ve uyuşturucu iğne atan tüfeklerle kaçan kurbanlık hayvanları yakalayacak olan özel ekip, dört günlük bayram süresince gelen ihbarları değerlendirecek. Ekiplerin kullandığı bayıltıcı iğneler, hayvan sağlığına bir zarar vermeyerek, kaçan kurbanlıkları sadece bayıltacak.