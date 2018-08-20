Nallıhan’da renkli festival

NALLIHAN
Belediyesi tarafından düzenlenen, 'Uluslararası Nallıhan İpek İğne Oyaları Kültür ve Sanat Festivali'nde sahnelenen renkli görüntüler Nallıhan'a şölen havası yaşatıyor. Bugün sona erecek olan festival ilçe halkı ve ilçe dışından gelen konukların yoğun ilgisini çekiyor. Tarihi Kocahan ve Pirinç Alanında sergilenen sokak gösterileri, halk oyunları, konserler, Türk Hava Kurumunun balon ve yamaç paraşütü gösterileri festival coşkusunu tüm Nallıhan'a yaşatırken sanatçı Merve Özbey
konseri ve havai fişek gösterileri festival coşkusunu zirveye taşıdı. Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, çeşitli kültür ve sanat etkinliklerine katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara ve konserleriyle festivale renk katan sanatçılara, ipek iğne oyaları, dokumaları ve kıyafetlerimizi konukların beğenisine sunan kişilere ve ilçe esnafına teşekkür etti ve festivalin hayırlı olmasını diledi.