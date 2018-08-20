Üç araç birbirine girdi: 8 yaralı

KIRIKKALE'DE
meydana gelen zincirleme
trafik kaza
sında
biri çocuk, 8 kişi yaralandı. Kırıkkale
-Ankara
karayolunun 11. kilometresinde
Yunus
Emre Yıldırım (25)
yönetimindeki 55 JP
347 plakalı hafif ticari
araç, aynı yönde seyreden
Seyit Mehmet
Okcu'nun (50) kullandığı
06 VTN 33 plakalı
otomobile ve yine
aynı yönde seyreden
İsa Sayın idaresindeki
34 LA 0014 plakalı
cipe çarptı.
Kazada, sürücüler
Yıldırım ve Okcu
ile araçlarda bulunan
Ahmet (40), Durdu
(42) ve Uğur Yıldırım
(9), Faruk Aygül (18)
ile Zehra (54) ve
Şuayip Okcu (55) yaralandı.
Araç içerisinde
sıkışan bazı yaralılar,
Kırıkkale ve Yahşihan
Belediyesi'ne ait itfaiye
ekipleri tarafından
çıkarıldı. Yaralılar, 112
Acil Servis ekiplerinin
ilk müdahalelerinin
ardından Kırıkkale
Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi
ile Yüksek İhtisas
Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle
Kırıkkale-Ankara
karayolunda uzun araç
kuyruğu oluştu.