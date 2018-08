Kurban cepte

ANKARA Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların yararlanması için mobil uygulama ile kurbanlıkları sorgulama imkanı sağlayacak. Başkentteki kurban pazarları ile diğer illerde satışa sunulan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların küpe numaraları üzerinden sorgulama yapma imkânı veren uygulama için vatandaşların, "Ankara Kurban" yazarak akıllı cep telefonlarından programı indirmesi gerekiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Erdoğan Kurtoğlu, ilk kez bu yıl Kurban Bayramı'nda hayata geçirecekleri hizmetin aktif hale getirildiğini ve vatandaşların kurban pazarları ile kurban satış noktalarında küpeli hayvanları sorgulayabileceklerini söyledi.

HER ŞEY ÖĞRENİLECEK

Mobil uygulamanın indirilmesiyle birlikte küçükbaş ya da büyükbaş hayvanların türünün seçilmesinin ardından küpe numarasının girilmesi gerektiğini vurgulayan Kurtoğlu, kurbanlık hayvana ilişkin her türlü bilginin ekrana yansıyacağını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmeti sayesinde vatandaşlar satın alacakları kurbanın aşılı olup olmadığına kadar kontrol edebilecek. Mobil uygulama ile kurban alırken dikkat edilmesi gereken her türlü bilginin ekrana geleceğini belirten Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Erdoğan Kurtoğlu, "Bu uygulama ile kurban almaya giden vatandaşlarımız cep telefonlarıyla hayvanların kulağındaki küpenin seri numarasını sorgulayabilecek. Hayvanın türünü, cinsiyetini, ırkını, doğum tarihini, yaşını ve aşı bilgilerini görebilecek. Böylece hayvana ilişkin tüm bilgileri vatandaşlarımız öğrenebilecek ve gönül rahatlığı içinde kurban alabilecek." dedi.